Жители Поярково жалуются на отсутствие ковидных выплат врачам

По факту жалобы были проведены проверки, факты не подтвердились, - говорится в официальном ответе больницы.Фото: DepositPhotos

Персонал Михайловской больницы села Поярково пожаловался на задержки зарплат, отсутствие ковидных выплат и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала местная жительница – по ее словам, первые жалобы появились еще в конце мая, когда пандемия только началась

- Работники рассказывали, что в больнице нет разделения потока пациентов. Люди с симптомами ОРВИ и без симптомов должны ходить по разным коридорам, направляться в разные кабинеты, даже входить и выходить через разные двери, чтобы не пересекаться. Но этого не было, – поделилась с нами амурчанка. – Более того, у меня есть информация, что главный врач позволяет сдавать тест на коронавирус только с ее личного разрешения.

По мнению женщины, эти нарушения объясняют произошедшую вспышку заболеваемости в поселке. Между тем, хотя после обращений в ведомства нарушения денежные частично устранили, но все остальные остались, говорит обратившаяся в редакцию жительница Пояркова.

Корреспондент «КП» обратился к главному врачу Михайловской больницы с официальным журналистским запросом. В ответ нас заверили, что факты отсутствия денежных выплат медикам не подтвердились. Тестирование на коронавирус же проводится бесплатно, по предписанию Роспотребнадзора и назначению врача.

- В июле 2020 имела место жалоба от сотрудников Михайловской больницы на отсутствие положенных им выплат за работу с ковидными больными. Жалоба была направлена в три инстанции: министерство здравоохранения Амурской области, прокурору Михайловского района и инспекции по труду. По факту жалобы были проведены проверки, факты не подтвердились, - говорится в официальном ответе больницы.

Министерство здравоохранения Амурской области ответ на журналистский запрос в положенный срок не предоставило.