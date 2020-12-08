Переболевшие коронавирусом доноры плазмы получат компенсацию до 2 тысяч рублей

Чтобы стать донором плазмы, нужно быть совершеннолетним, но не старше 55 лет. Фото: DepositPhotos

Амурчан, справившихся с новой коронавирусной инфекцией, приглашают стать донорами плазмы. В аптеках Приамурья появились флаеры, призывающие: «Победили коронавирус? Станьте донором! Помогите заболевшим COVID-19!» Акция проводится совместно с Амурской областной станцией переливания крови.

- В регионе практикуется лечение ковидных больных переливанием плазмы от носителей антител. За время борьбы с эпидемией донорами антиковидной плазмы стали 88 человек из числа переболевших ковидом. Желающих стать донором плазмы было гораздо больше, но часть из них, к сожалению, не подходили по критериям, - говорит главный врач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.

Всего заготовлено 71,6 литров или 215 доз «антиковидной» плазмы (одна доза в среднем - 300 миллилитров). В лечебные учреждения передали уже 61 литр или 180 доз. Антиковидную плазму ввели 98 пациентам.

- Сейчас у нас даже сформирован небольшой запас, но мы всегда рады новым донорам, - поделился Алексей Витер.

Доноры-реконваленсценты (то есть переболевшие) получают компенсацию в пределах 2000 рублей. Присоединится к ним могут люди от 18 до 55 лет, с массой тела более 50 килограммов, через 14 дней после исчезновения клинических симптомов.

Также необходимо наличие официального медицинского заключения о перенесенной инфекции легкой или средней степени тяжести и двукратный отрицательный результат теста на наличие РНК SARS-CoV-2 в орофарингеальном мазке.

Подробную информацию желающие стать донорами плазмы могут узнать по телефонам: 77-46-87, 77-46-88.