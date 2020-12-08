Василий Орлов: «К концу года районные автопарки пополнятся 52 единицами дорожной техники»

Дорожную технику продолжат приобретать и после Нового года. Фото: mintrans.amurobl.ru

Новую дорожную технику для районов Приамурья приобретают по поручению главы региона Василия Орлова. Для этого региональный минтранс разработал специальную программу поддержки муниципальных образований для ведения дорожного хозяйства.

- Первая партия включает 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора «БЕЛАРУС» с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Транспорт проходит оформление и уже готовится к передаче администрациям, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

И это ещё не всё – к концу декабря должна поступить вторая партия из 26 коммунальных дорожных машин модели МК.03 на базе трактора «БЕЛАРУС» с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой.

Специализированная техника будет распределена между районами области, а также направлена в Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, пгт. Прогресс и Новобурейский.

- К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог.

Глава области напомнил, что летом Благовещенск, Белогорск, Тында и Шимановск уже получили 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины - «дорожные пылесосы».

- Программу поддержки продолжим в следующем году, Минтранс области разрабатывает следующий этап, - добавил Василий Александрович.

На приобретение специализированной дорожной техники для нужд городских округов и районных администраций области в 2020 году из регионального бюджета выделено порядка 270 миллионов рублей.