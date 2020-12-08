145 новых случаев коронавируса зафиксировали в Приамурье

Всего с начала пандемии в Приамурье зарегистрировано 12 576 случаев ковид. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурской области 8 декабря выявили 145 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших испытывает симптомы ОРВИ – это 109 человек или 75% заразившихся.

Также у 27 заболевших за сутки наблюдается пневмония, только у девяти пациентов – бессимптомная форма COVID-19. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

В ведомстве уточняют, что всего с начала пандемии в Приамурье зарегистрировано 12 576 случаев ковида. Обследовали не в пример больше людей - 610 156 человек, в том числе за последние сутки – 5 310.

Количество выздоровевших и скончавшихся от новой коронавирусной инфекции не уточняется.