Василий Орлов исполнит новогодние желания двух юных амурчан

Губернатору достались письма двух мальчишек, увлекающихся спортом. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Василий Орлов примет участие в предпраздничной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом», которая проводится по его инициативе в Амурской области. Смысл этой акции в исполнении новогодних желаний детей из социальных учреждений области – детских домов и приютов.

Письма с желаниями детей вывешены на ёлке в холле амурского правительства. Сегодня Василий Орлов, который находится дома на изоляции в связи с коронавирусом, попросил снять с ёлки два письма и передать ему. Губернатор исполнит новогодние желания двух юных амурчан. Письма для него сорвал руководитель аппарата губернатора Амурской области Андрей Дюмин.

Первое письмо – от 13-летнего Дениса, который пишет о том, что он учится на «четверки» и занимается футболом. Он попросил в подарок манекен для борьбы или набор из боксерской груши и перчаток. Второе послание Деду Морозу отправил 15-летний Женя, он мечтает получить в подарок хоккейную клюшку и краги.

- Эту акцию по инициативе Василия Орлова мы проводим в течение трех лет. Новогодние подарки получили уже более тысячи детей. В этом году мы также традиционно установили ёлку. Все желающие могут зайти в здание правительства области и исполнить желание ребенка, который находится в детском доме. Два письма, которые я только что снял с ёлки, мы передадим губернатору, а он купит ребятам подарки, о которых они мечтают, - рассказал Андрей Дюмин.

В акции участвуют 22 детских дома и приюта. На ёлке разместят около 600 писем от воспитанников, более 400 посланий уже поступило.

- Сегодня, на второй день акции, желающие исполнить детские мечты сняли уже около 50 писем и даже принесли три подарка. Акция продлится до 20 декабря. Для того, чтобы стать Дедом Морозом, нужно прийти в фойе Правительства области, подойти к ёлке желаний и снять письмо. Его надо зарегистрировать у волонтеров, которые находятся рядом, чтобы мы понимали, кто будет исполнять желание ребенка. Когда человек исполняет желание, он приносит подарок сюда же и передает его волонтерам. А мы в дальнейшем доставим все подарки в детдома и приюты, где они в праздничной атмосфере будут переданы ребятам, - поделилась начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области Ольга Головачева.

К акции активно присоединяются и муниципалитеты области. Такие новогодние ёлки установили в мэрии Благовещенска, а также в Белогорске.