Губернатор Приамурья: Спортивные площадки в районах не должны простаивать и дня

Так, например, выглядит построенный в этом году спортивный комплекс в Свободном. Фото: правительство Амурской области

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека доложил губернатору Василию Орлову об итогах «спортивного» строительства в регионе. В этом году работы велись в том числе на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Итак, в 2020 году в Приамурье возвели четыре малые площадки ГТО - в Райчихинске, Новокиевском Увале, Сковородине и Первомайском Тындинского района. Современным покрытием оснастили футбольное поле в микрорайоне «Молодежный» Белогорска, ввели в эксплуатацию спорткомплекс с плавательным бассейном в ЗАТО Циолковский. Подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в Свободном, его возводят в рамках комплексного плана социально-экономического развития города.

- Динамика прироста спортивных объектов у нас хорошая, теперь важно организовать заполнение этих площадок, - обратил внимание амурский губернатор Василий Орлов. - Главы, составьте план, в который войдут соревнования, занятия различных секций и прочее, чтобы ваши спортивные объекты не простаивали ни дня. Отдельно отмечу касаемо строящихся и ремонтируемых площадок: там, где помимо контроля минстроя и минспорта есть личный контроль глав, работы, как правило, идут в графике и вводятся объекты вовремя. Подчеркиваю: главы обязаны уделять особое внимание социальным объектам, это дисциплинирует подрядчиков и гарантирует то, что амурчане получат доступ к стадиону или поликлинике в запланированные сроки.

На будущий год министерством запланировано оснащение спортивно-технологическим оборудованием трех малых площадок ГТО - в Благовещенске, Константиновке, Новобурейском.

- Реализация мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры позволит значительно улучшить условия и качество занятий физической культурой и спортом, повысить спрос населения на услуги новых объектов. Ожидаемый областной показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» по итогам 2020 года составляет не менее 35 %, - подытожил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.