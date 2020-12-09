Еще 144 амурчанина заразились COVID-19

Число заболевших в области приближается к 13 тысячам. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 9 декабря подтвердили 144 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 1,1% - это меньше, чем за предыдущие сутки.

Большинство новых заразившихся, а точнее – 98 человек или 68% больных - испытывают только симптомы ОРВИ. У 35 пациентов (24%) заболевание протекает в виде пневмонии, у 11 (8%) – бессимптомно.

Всего в Приамурье ковидом заболели 12 720 жителей, включая тех, кто уже оправился после инфекции. С начала пандемии специалисты обследовали на наличии болезни 615 700 человек, за последние сутки – 5 544.