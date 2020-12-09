Книги для пациентов с коронавирусом начали собирать в Благовещенске

Нужна литература любых жанров. Фото: pexels.com

Мэрия совместно с общественниками из группы «Книгодарение в Благовещенске» начали собирать книги для пациентов, проходящих лечение от коронавируса. Жителей города просят помочь в этом начинании.

- Пациенты ковидного госпиталя попросили меня передать им интересные книги. Как и вы, понимаю, что с их помощью долгое больничное время течет быстрее. Люди там читают почти все (сам видел, когда был в «красной зоне»), обмениваются книгами, но их ассортимент очень мал, - объяснил мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Вот и решили помочь. Собрать и передать горожанам, которые сейчас лечатся от коронавируса, не 5-7 книг, а как можно больше, чтобы и хватило всем, и их выбор был велик.

Сбор книг стартует 10 декабря и продлится вплоть до 13 числа. Перед передачей в госпиталь их обработают ультрафиолетом и озоном в обеззараживающем боксе.

Приносить можно издания любой тематики и в любом количестве в муниципальную библиотеку искусств по улице Ленина, 72 (район Ленина – Политехнической). Книги для пациентов принимают с 10.00 до 19.00 в будни и с 10.00 до 18.00 в выходные.