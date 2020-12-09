Василий Орлов подвел итоги «Дальневосточной ипотеки» в Приамурье

Вот уже год, как молодым семьям стало проще купить жилье. Фото: pixabay.com

Со дня старта программы «Дальневосточная ипотека» в ДФО прошел уже год. Год с тех пор, как у молодых семей, проживающих на территории ДФО, и в которых супругам не более 35 лет, появилась возможность улучшить свои жилищные условия, купить квартиру или дом по беспрецедентно низкой ставке в 2% годовых. Сколько из них воспользовались этой возможностью в Приамурье, рассказал губернатор Василий Орлов.

- В Приамурье «Дальневосточная ипотека» с первых дней реализации стала самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. За год заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4800 человек, при этом больше 65% заявок получили положительное решение. То есть за год «Дальневосточную ипотеку» оформили около трех тысяч амурских семей. И 1277 амурских семей уже получили средства по кредитам, - отметил он.

Как рассказал глава региона, средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,3 млн рублей. При этом программа остается востребованной не только для жителей новостроек, но и для индивидуального жилищного строительства. Получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, около двух десятков из них планируют строительство своего дома на «дальневосточном гектаре».

Напомним, программа льготной ипотеки под 2% рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года. За время существования её условия уже успели расшириться, сделав такое кредитование ещё более доступным. В частности, снизился до 15% первоначальный взнос, появилась возможность при оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство оставить в залог недвижимость в любом регионе страны. Расширилась география участников - теперь воспользоваться льготным кредитом под 2% теперь могут жители других регионов России при переезде на Дальний Восток, в том числе в Приамурье.

Послабления были введены и на уровне региона. Правительство Амурской области предусмотрело прямые выплаты для заёмщиков, которые приобретают или строят жилье в сельской местности по льготной ипотечной программе. С августа около 80 амурских семей получили компенсацию первоначального взноса в размере до 500 тысяч рублей на одного заявителя.