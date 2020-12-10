Санитайзеры установят в муниципальных автобусах Благовещенска

Нажимать на дозатор нужно локтем. Фото: admblag.ru

До Нового года в благовещенских автобусах установят санитайзеры. Они появятся в 35 машинах, принадлежащих муниципальному предприятию «Автоколонна 1275».

- В автобусах, по данным специалистов, риск заразиться коронавирусной инфекцией повышенный. Чтобы позаботиться о здоровье пассажиров в Благовещенске предпринимаются различные меры. Во-первых, салоны в общественном транспорте обрабатываются генераторами холодного тумана, также мы оборудовали муниципальные автобусы боксами с бесплатными масками, следующий шаг – установка санитайзеров, которая станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции, – отметил мэр города Олег Имамеев.

Первые пять автобусов, которые ходят по маршруту №8, уже оборудованы устройствами для обработки рук. В четверг, 10 декабря, они вышли на линию с санитайзерами.

- Установку санитайзеров мы решили начать с одного из социально значимых маршрутов – это маршрут № 8. Им пользуются жители отдаленных районов: поселка Новый, поселка Аэропорт, Плодопитомника, Радиоцентра. В пяти автобусах, которые ходят по этому маршруту, уже установлены локтевые дозаторы. То есть , пассажиры заходят в дверь, подходят к локтевому дозатору дезинфицирующего средства, нажимают локтем и обрабатывают руки, – рассказал директор МП «Автоколонна 1275» Евгений Красильников.

Он объяснил, что в санитайзерах находится специальная сертифицированная жидкость для обработки рук. И порекомендовал пассажирам не пренебрегать этой мерой безопасности и пользоваться санитайзерами во время каждой поездки.

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