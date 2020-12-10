«Стройка – строго в срок»: Глава Приамурья поручил проследить за строительством детского сада в Чигирях

Начало положено. Фото: правительство Амурской области

В селе Чигири началось строительство детского сада на 120 мест. Наблюдение за работами будет идти круглосуточно с 30 видеокамер, а руководители профильных министерств и главы на местах будут следить, чтобы долгожданный садик возвели в обещанный срок. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Необходимость строительства детсада назрела давно, так как село давно активно застраивается. По проекту садик будет двухэтажным, посещать его смогут 120 воспитанников в шести группах. По словам исполнительного директора подрядной организации Сергея Романова, объект начали возводить в конце ноября, строительство в холодное время останавливаться не будет.

- Контроль за строительством таких важных социальных объектов должен быть особым, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - В частности, на стройплощадке детского сада в Чигирях уже сейчас установлено шесть видеокамер, в последующем подрядчик установит еще 24. Трансляция круглосуточная. Стоимость работ на объекте — 187 миллионов рублей. Согласно контракту, детский сад должен быть построен к 30 июля 2022 года. Задача как профильных министерств, так и главы на месте четко следить за выполнением графиков, чтобы долгожданный детский сад был готов вовремя.

В рамках национального проекта «Демография» уже идет строительство детского сада на 70 мест в селе Екатеринославка, это здание будет готово в апреле грядушего года. По тому же нацпроекту возведут пристройку к детсаду в пгт. Магдагачи, в программу могут включить садик на 70 мест в Ивановке.

Что касается здания в Чигирях, то оно строится в рамках программы «Стимул». Программа направлена на создание инфраструктуры, стимулирующей застройщиков к возведению жилья на той или иной территории. Также в рамках неё софинансируется строительство коммунальной инфраструктуры, выделяются средства на дорожную инфраструктуру. Приамурье вошло в программу впервые в 2021 году.