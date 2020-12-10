Убийство тигра Павлика: Амурский прокурор направил в суд уголовное дело

Тигра застрелили в начале сентября. Фото: pixabay.com

И. о. Свободненского городского прокурора Владимир Молчанов утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве амурского тигра Павлика. Двух жителей села Новостепановка обвиняют в незаконной охоте, совершенной по предварительному сговору, а одного из них – в незаконной добыче краснокнижного зверя.

Следствие установило, что в ночь с 8 на 9 сентября мужчины поехали на охоту за сибирской косулей, убивать которую сейчас строжайше запрещено. Они уехали в лес рядом с Новостепановкой и охотились, когда увидели в темноте светящиеся глаза животного. Один из обвиняемых выстрелил в зверя, а вернувшись на следующий день понял, что ранил амурского тигра.

- Вопреки установленному законом порядку обвиняемый принял решение об убийстве краснокнижного животного и застрелил его из ружья, - сообщают в прокуратуре Амурской области. - В ходе осмотра места преступления правоохранительные органы не обнаружили части убитого животного – голову и лапы. В этой связи уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому МО МВД «Свободненский» осуществляется расследование.

Уголовное дело сейчас направлено в Свободненский городской суд. За незаконную охоту обвиняемым грозит лишение свободы вплоть до пяти лет, а за убийство тигра виновник может лишиться свободы на четыре года и заплатить штраф до миллиона рублей. Кроме того, по уголовному делу Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области заявило гражданский иск на сумму более двух миллионов рублей.

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