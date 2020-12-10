Губернатор Амурской области: «Формирование у амурчан привычки к здоровому образу жизни - одна из важнейших задач»

В новых залах заниматься приятно. Фото: правительство Амурской области

В сельских школах Приамурья создают условия для максимального вовлечения детей в спорт. В этом году на 15 миллионов рублей отремонтировали восемь школьных спортзалов, в следующем году капремонт спортзалов пройдёт уже в 11 школах.

Ремонтные работы и приобретение необходимого спортинвентаря запланированы в школах сел Волково (Благовещенский район), Сосновый Бор (Зейский район), Крестовоздвиженка (Константиновский район), Ушумун (Магдагачинский район), Максимовка (Октябрьский район), Чергали (Ромненский район), Большая Сазанка (Серышевский район) и Саскаль (Шимановский район). В школах трех территорий - сел Возжаевка (Белогорский район), Костюковка (Свободненский район) и Усть-Нюкжа (Тындинский район) - капитальные ремонты спортивных залов проведены силами муниципальных бюджетов.

Модернизация спортзалов проходит в рамках реализации в регионе национального проекта «Образование» по направлению «Успех каждого ребенка». В 2021 году по этой программе на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом будет предусмотрено свыше 14 миллионов рублей.

- Основная цель – максимальное вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом. Во всех организациях будут созданы школьные спортивные клубы, приобретут инвентарь для различных видов спорта, сделают ремонт спортивных залов и плоскостных сооружений, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. – Формирование у амурчан привычки к здоровому образу жизни – одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями. Мы стремимся сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов. Так областное Правительство выполняет поручение Президента России Владимира Путина увеличить к 2024 году число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.