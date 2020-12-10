Врачи выявили ковид еще у 146 жителей Приамурья

За сутки на ковид обследовали свыше 4,5 тысячи человек. Фото: правительство Амурской области

Новые случаи коронавируса подтвердились в Амурской области 10 декабря – заразились ещё 146 человек. Это немного больше, чем за прошедшие сутки. Темп прироста за последние сутки составил 1,1%, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

У 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (это 64% от общего числа заболевших за сутки). Десять пациентов (7%) болеют бессимптомно, у 43-х наблюдается пневмония.

Всего с начала пандемии в Амурской области ковидом заболели 12 866 человек, часть из них уже выздоровела. Всего обследовано на коронавирус 620 259 человек, в том числе за последние сутки – 4 559.