Экс-директор школы №14 Альбина Дымнич скончалась в Благовещенске

Бывший директор школы №14 города Благовещенска Альбина Дымнич скончалась. Несколько десятков лет она отдала работе в сфере образования амурской столицы, школой руководила более 24 лет.

- За годы работы Альбина Николаевна Дымнич проявила себя высококвалифицированным руководителем. Она с желанием передавала все свои знания молодым педагогам, - рассказали в ведомстве. - По инициативе Альбины Николаевны в средней школе № 14 города Благовещенска в одной из первой в области стал преподаваться китайский язык, был открыт Центр содружества с КНР. Много сил она отдала вопросам сотрудничества со школами города Хэйхэ.

Коллектив управления образования города выразил искренние соболезнования родным и близким Альбины Дымнич, и «Комсомольская правда – Благовещенск» присоединяется к ним. Память о великом педагоге сохранится в сердцах всех, кому довелось с ней общаться и работать.