Жители Приамурья благодарят докторов за самоотверженную борьбу с ковидом

Врачи сейчас находятся на передовой. Фото: правительство Амурской области

Амурчанин поблагодарил врачей отделенья пульмонологии №4 Городской клинической больницы за профессионализм, сердечную теплоту, бескорыстный и благородный труд.

- Я увидел в них сильных духом и в то же время душевных, ответственных и добрых людей, опекающих и лечащих меня, помогающих достойно пройти это испытание. Благодаря людям в белых халатах мы можем дальше жить, дышать, радоваться новому дню! Теперь моя жизнь разделилась на «до» и «после» - болезнь учит нас делать переоценку жизненных ценностей, - написал в своем послании врачам В. В. Реймер.

Подобные обращения к докторам сейчас пишет немало пациентов. Их публикуют в социальных сетях, на страницах газет и иных изданий. Но поблагодарить врачей и больницы можно и по-другому – с помощью первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года».

Сейчас в рамках конкурса амурчане голосуют за лучших врачей и клиники. Ваш голос может стать решающим, поэтому не медлите – заходите на страницу конкурса «Клиника года» и поблагодарите докторов, поликлиники и больницы, которые помогли вам или вашим близким. Голосование продлится до 31 января 2021 года.

Победителем в каждой номинации «Клиники года» является участник, набравший максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования на портале 2x2.su. Памятные награды победителям будут вручены 04 февраля 2021 года лично в руки.

Голосуйте за тех, кому доверяете свое здоровье!

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