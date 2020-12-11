Плюс 148: Коронавирус в Приамурье опять пошел на подъем

Кашель и одышка по-прежнему остаются пугающими симптомами для амурчан. Фото: pexels.com

В Амурской области 11 декабря подтвердили 148 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, Приамурье преодолело рубеж в 13 тысяч случаев заражения. С начала пандемии опасный вирус нашли у 13 014 жителей региона. Из них 11 570 уже выздоровели, 98 скончались – так, по крайней мере, заверяет уже названный портал.

Также на сайте стопкоронавирус уточняется, что за сутки в Амурской области выздоровели 238 человек, от коронавируса никто не скончался.