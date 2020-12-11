Оперштаб: Тесты на ковид в Приамурье проводят за 48 часов

Лаборатории наращивают мощности. Фото: правительство Амурской области

Лабораторные исследования на COVID-19 в Амурской области выполняют за 48 часов. В этом в ходе заседания оперативного штаба заверили министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева и руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова.

- Благодаря мерам, которые приняты в субъекте, нам удалось значительно изменить ситуацию по сокращению сроков лабораторного тестирования, - заявила Курганова.

Светлана Леонтьева пояснила, что сроки ожидания удалось снизить за счет нескольких направлений. С Роспотребнадзором отработали схему маршрутизации тестов и материалов на проведение исследования ПЦР пациентам, которые имеют признаки ОРВИ. Определили также приоритетные показания, контингент лиц для тестирования в соответствии с санитарными правилами.

Ускориться помогли и 10 300 экспресс-тестов на ковид, которые закупили дополнительно и распределили по городам и районам Приамурья. Свою роль должно сыграть и новое оборудование, которое поставили в лабораторию инфекционной больницы, - с его помощью рассчитывают увеличить мощность лабораторий в 1,3 раза, до 3 640 исследований в сутки.

- Ежедневно все медицинские организации укладываются в 48 часов, - отметила руководитель минздрава.

Также на заседании оперштаба главный санитарный врач области объявила, что ею принято решение по исключению коммерческой лаборатории «Лабост» из реестра лабораторий, которые проводят исследования. Специалисты выявили нарушения. С 10 декабря лаборатория не проводит исследования на новую коронавирусную инфекцию.