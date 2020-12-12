Оперштаб: необходимо увеличить количество работающих касс в магазинах

Для рассредоточения потоков покупателей предлагается проведение акций на протяжении декабря 2020 года Фото: https://pixabay.com/

В ходе заседания оперативного штаба было принято решение направить предпринимателям рекомендации, полученные от Минпромторга России.

Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, бизнесменам рекомендуется увеличить время работы магазинов вплоть до 24 часов в сутки. Кроме того, предлагается пересмотреть трафик покупателей и увеличить количество работающих касс. Данные меры особенно актуальны накануне празднования Нового года.

Для рассредоточения потоков покупателей предлагается проведение маркетинговых акций в течение суток (например, в первой половине дня). Рекомендуется начать их проведение на протяжении декабря 2020 года.

Помимо этого, сотрудниками министерства продолжается работа по контролю за соблюдения требований по ограничению деятельности в период режима повышенной готовности в связи с продолжающимся угрозой завоза и распространения коронавируса.

В период с апреля по 10 декабря 2020 года специалистами минэконома области осмотрено 644 объекта, в том числе объекты торговли и сферы услуг. По выявленным нарушениям составлено 14 протоколов об административном правонарушении, 12 из них уже рассмотрено.

С начала проведения мероприятий по 10 декабря сотрудниками органов УВД области составлено 1792 административных протокола, 1263 рассмотрено судом, остаются не рассмотренными 529.

- Отмечается, что в объектах общественного питания почти не выявлено нарушений установленных правил. Сейчас отмечается смещение потоков посетителей с точек общественного питания в псевдо бары. К сожалению, в них зачастую нарушаются дистанция между посетителями, не всегда соблюдается масочный режим, кассиры не контролируют наличие масок у посетителей, нарушается время работы организации общепита и реализации алкогольной продукции. В торговых центрах с непродовольственной группой товаров нарушений и скоплений людей не выявлено. После 14 декабря предложено усилить проведение рейдовых мероприятий, особенно это касается псевдо баров, - сказала Людмила Старкова.