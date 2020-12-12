В Приамурье зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19

Продолжают болеть коронавирусом больше тысячи амурчан Фото: Правительство Амурской области

По состоянию на 12 декабря в Амурской области подтверждено 147 случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 13 161 случай болезни.

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф, продолжают болеть1 326 амурчан. За сутки выздоровели 167 человек. За весь период пандемии число переборовших коронавирус амурчан достигло 11 737.

Количество летальных исходов по-прежнему составляет 98. Новых смертей за минувшие 24 часа нет.