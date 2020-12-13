Еще 150 амурчан заразились COVID-19

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В Амурской области 13 декабря зарегистрировали 150 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. Такую информацию опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала пандемии в Приамурье выявили 13 311 случаев заболевания, включая те, что завершились выздоровлением либо летальным исходом. Для этого медики обследовали на ковид уже 634 303 амурчан, за последние сутки - 3 636.

Из 150 амурчан, у которых коронавирус подтвердился 13 декабря, 103 человека испытывают только симптомы ОРВИ. У 13 пациентов заболевание протекает бессимптомно, у 34 - в виде пневмонии.