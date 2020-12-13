Онлайн-табло установят на автобусных остановках Благовещенска

Выглядит чудо-устройство так. Фото: администрация города Благовещенска

В амурской столице появятся онлайн-табло на автобусных остановках. Глядя на них, пассажиры смогут узнать, через какое время придет нужный общественный транспорт.

На устройстве указаны время и дата, название остановки, номер маршрута, время ожидания автобуса. Предусмотрена бегущая строка и размещение изображений, поэтому табло можно использовать для демонстрации социальной рекламы или публикации новостей.

- Табло устанавливается в первую очередь для удобства пассажиров. В качестве пилотного проекта мы выбрали остановку в районе Ленина -Шевченко. До нового года планируем установить табло, где будет отображаться информация о времени ожидания автобусов. В зависимости от того, как покажет себя в работе это устройство, будет принято решение о дальнейшей реализации проекта по оснащению благовещенских автобусных остановок, – рассказал Егор Мельников, генеральный директор АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области».

Напомним, в ноябре в Благовещенске электронными табло оборудовали 15 новых остановочных павильонов по улицам Ленина и Калинина. Однако ранее установленные табло – это не онлайн-устройства. Они информируют пассажиров о времени, температуре воздуха, напоминают о мерах безопасности.