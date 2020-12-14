Коронавирус, авиасообщение, развитие Дальнего Востока: Губернатор Приамурья подвел итоги недели

Ситуация с коронавирусом частично стабилизировалась, некоторые медучреждения возвращаются к обычной работе, а для других закупается новое оборудование, перечислил глава Приамурья. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги прошедшей недели и рассказал о нововведениях, связанных с прохождением в регионе коронавирусной пандемии. Также глава Приамурья уточнил, как прошел Совет глав ДФО и как развиваются железные дороги в восточной части страны.

- Сначала про ситуацию с коронавирусом. На последнем заседании штаба мы отметили некоторую стабилизацию ситуации и то, что наращивать медицинские мощности пока не нужно. Сейчас у нас достаточно сил для лечения больных COVID-19. Поэтому решено с понедельника вернуться к обычному режиму работы некоторых медучреждений - это поликлиника областной клинической больницы, детский центр «Надежда», реабилитационный центр детской городской клинической больницы, центр «СПИД» и Амурский областной центр медицинской профилактики, - рассказал Василий Александрович.

По его словам, в лабораториях области уже установили новое ПЦР-оборудование для тестирования на коронавирус. В областной инфекционной больнице появилась уникальная автоматическая лаборатория, лучшая на Дальнем Востоке. На 57,5 млн рублей закупили оборудование для Зеи, Белогорска, Свободного и Райчихинска, усилили лаборатории инфекционной и областной клинической больницы. Теперь мы сможем выполнять больше исследований за короткий срок.

- На этой неделе я работал в режиме самоизоляции, поэтому лично не смог принять участие в Совете глав Дальневосточного округа, - добавил губернатор. - От региона ездила на совещание во Владивосток первый зампред правительства области Татьяна Половайкина. Много важных вопросов и по текущей ситуации, и по перспективному развитию. Полпред Президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев озвучил решение о том, что на Дальнем Востоке будет создана Единая дальневосточная авиакомпания со своим флотом, маршрутной сетью, инфраструктурой и летным составом. Предполагается, что авиасообщением будет охвачено более 500 населенных пунктов региона.

Еще один важный вопрос – развитие так называемого Восточного полигона РЖД, то есть расширение пропускной способности БАМа и Транссиба.

- В октябре с руководством РЖД мы проехали по территории БАМа. Планируем к апрелю подписать с РЖД соглашение о сотрудничестве, - поделился подробностями по этой теме Василий Орлов. - Инвестиции в БАМ - это рабочие места для жителей и налоговые поступления. Вообще в этом году РЖД вложило в развитие пропускной способности дороги, инфраструктуры почти 34 млрд. рублей. Эта большая работа будет продолжена.