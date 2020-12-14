Застрявших в снегу амурчан несколько часов искали пожарные

Амурчан нашли около четырех утра. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Амурские пожарные вытягивали «Жигули», застрявшие в снегу в ночь с 12 на 13 декабря. Сообщение о том, что трое амурчан на автомобиле ВАЗ заблудились на сельской дороге, поступило на номер «112» около полуночи, сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

- Двое мужчин и женщина следовали на машине из Белогорска в Свободный по федеральной трассе Амур. Потом они решили сократить путь и, следуя указаниям навигатора, свернули на грунтовую дорогу в сторону Введеновки. Какое то время они ехали по накатанной дороге, которая привела в тупик. Плюс ко всему - машина застряла в снегу, - рассказали в ведомстве подробности.

На помощь сразу после обращения выехали три человека и автоцистерна - дежурный караул пожарной части №63 посёлка Серышево противопожарной службы Амурской области.

- Поиски осложнялись тем, что заблудившиеся не смогли точно объяснить, где они находятся. Примерно в четыре часа утра огнеборцам все-таки удалось обнаружить автомобиль с людьми примерно в шести километрах от федеральной трассы, в районе острова Березовый, - уточнили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Пожарные вытащили из снега «Жигули» и сопроводили его до автодороги Введеновка-Серышево. От медицинской помощи спасенные отказались.