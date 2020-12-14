По поручению губернатора Приамурья в муниципалитеты передали 48 спецмашин

До конца года в общей сложности закупят 65 вакуумных машин и автомобилей для подвоза воды. Фото: amurobl.ru

По поручению губернатора Амурской области Василий Орлова для районов приобрели 48 спецмашин. Коммунальную технику уже передали в муниципалитеты. В частности, 14 новых машин направлены в Серышевский, Ивановский, Завитинский, Октябрьский, Архаринский районы и поселок городского типа Новобурейский Бурейского района.

Напомним, приобрести коммунальную технику для муниципалитетов Приамурья решили на Совете глав муниципальных образований в январе. По поручению губернатора Василия Орлова министерство ЖКХ собрало потребность в спецмашинах со всей области.

- Новая коммунальная техника остро необходима в районах области. На покупку машин мы направили около 180 миллионов рублей из бюджета. Подобная программа у нас действуют и для дорожной техники - в этом году мы передавали комбинированные дорожные машины, трактора. Такая же работа ведется и для обновления автопарка дорожной техники. До конца года 52 спецмашины будут работать на амурских дорогах. На это мы выделили порядка 270 миллионов рублей в этом году. Обновление парка мы продолжим, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Всего в муниципалитеты до конца года передадут 65 вакуумных машин и автомобилей для подвоза воды. Также министерство ЖКХ области готовит предложение на приобретение экскаваторов для проведения ремонтных работ, погрузчиков и бульдозеров.

- Планируем, что в следующем году часть такой техники будет приобретена и передана в муниципалитеты. Это даст большой эффект для отрасли ЖКХ, - отметил министр ЖКХ Алексей Тарасов.