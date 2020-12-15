Часть амурчан получат январские пенсии заранее

Публикуем подробный график выплат. Фото: pixabay.com

За праздничные дни января выплату пенсий некоторым пенсионерам Приамурья произведут заранее, сообщили отделении ПФР России по Амурской области. Изменения коснутся только тех пенсионеров, которые получают пенсии 3 и 7 января через почтовые отделения, а также 5 и 10 января через кредитные организации.

Выплата пенсий в Амурской области через почтовые отделения традиционно производится с 3 по 20 число. Из-за предстоящих новогодних праздников региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат в эти дни:

- за 3 января доставку пенсий через отделения связи произведут 29 и 30 декабря;

- 7 января во всех отделениях «Почты России» официально объявлен выходным. Поэтому пенсионеры, чья дата получения пенсии выпадает на 7 число, смогут получить деньги раньше – с 4 по 6 января.

Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении.

Кроме того, для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации 5 и 10 января, выплату произведут 30 декабря.

Доставка пенсий и других социальных выплат по линии ПФР через почтовые отделения и кредитные организации за другие дни января будут осуществляться по установленному графику.