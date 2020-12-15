В Приамурье остро не хватает медиков

Сейчас не укомплектованы фельдшерские пункты в Мазановском, Михайловском и Октябрьском районах. Фото: правительство Амурской области

В сфере здравоохранения Амурской области сохраняется главная из проблем – серьезный дефицит медиков, и прежде всего среднего медицинского персонала. Из-за этого на имеющихся сотрудников ложится большая нагрузка, а качество оказываемой помощи снижается, что особенно опасно в условиях пандемии.

В частности, по информации министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, сейчас не укомплектованы фельдшерские пункты в Мазановском, Михайловском и Октябрьском районах, не хватает специалистов в Архаринском, Бурейском, Белогорском и Зейском районах. Только в Белогорске несколько лет подряд на 25 участках работали всего 5-9 врачей-терапевтов – чего уж говорить о селах!

– Даже в Благовещенске вторая и четвертая поликлиники имеют дефицит среднего медицинского персонала до 40%. Не укомплектованы детские городские поликлиники. В кадрах нуждаются северные районы, – перечислила Светлана Николаевна.

В министерстве прорабатывают пути выхода из сложившейся ситуации. Предлагают привлекать абитуриентов в медицинскую академию и колледж, увеличить число целевых поступлений и квот. Обсуждается также идя поднять выплаты для участников программ «Земский фельдшер» и «Земский врач» до трех и пяти миллионов рублей соответственно.