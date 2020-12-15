Коронавирус выявили у 149 амурчан за сутки, один человек скончался

Общее число случаев заражения превысило 13,5 тысячи. Фото: pexels.com

Новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области – 15 декабря подтвердились 149 случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии в регионе опасный вирус подхватили 13 611 жителей.

Между тем, у большинства пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ. В частности, у 107 из 149 новых заболевших наблюдается именно эта форма коронавируса. Ещё 8 пациентов болеют бессимптомно, и только у 34 наблюдается пневмония.

Всего за сутки на наличие COVID-19 обследовали 4 377 жителей Амурской области, с начала пандемии провели уже 639 753 теста.

ОБНОВЛЕНО В 17.25

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки 15 декабря в Амурской области также подтвердилась одна смерть от коронавируса. Общее число летальных исходов, таким образом, достигло 99.