Василий Орлов: Госпрограмма комплексного развития сельских территорий Приамурья помогает улучшить жилищные условия на селе

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Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» включает в себя пять направлений, одно из которых - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Благодаря ему три семьи Тамбовского района, члены которых работают в агропромышленном комплексе, получили субсидии на строительство домов в размере 1 миллион 440 тысяч рублей каждая. Программа предполагает, что эта субсидия поможет оплатить 55,6% стоимости жилья, остальные деньги семья должна вложить самостоятельно.

Семьи, получившие средства, уже построили себе новые дома. Эта часть программы впервые стартовала в этом году. В ходе нее жилищные условия улучшили семьи из сел Тамбовка, Жариково и Толстовка.

Семья Мащенко из села Жариково получила 1,4 миллиона рублей на строительство дома в апреле, а уже следующей весной готовится отметить в новом жилье новоселье. Одноэтажный дом почти готов к заселению – здесь начинается внутренняя отделка.

- До этого мы жили в старом доме. Сейчас на этом же участке благодаря госпрограмме построили новое жилье. Часть суммы внесли сами, остальные деньги на строительство дало государство. В новом доме мы будем жить семьей из пяти человек, - рассказал отец семейства Сергей Мащенко.

В новом доме с октября этого года живет и семья Кучеренко из села Толстовка. Построить одноэтажное жилье амурчанам удалось за полгода.

- Переезда мы ждали с 2016 года. С этого времени стояли в программе на улучшение жилищных условий, и наконец-то в этом году получили 1,4 миллиона рублей на строительство, - уточнила Надежда Кучеренко.

Еще одна мера поддержки в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» - единовременная выплата молодым семьям, получившим «дальневосточную ипотеку». В 2020 году поступило 91 заявление от амурчан. Из них получили выплаты 87 молодых семей на сумму более 16 миллионов рублей. Было приобретено 5,5 тысяч кв. метров жилья. На строительство получили выплату 3 семьи из поселка Восточный Октябрьского района и села Васильевка Белогорского района.

Деньги амурские семьи могут потратить на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному кредиту или на возмещение затрат на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному кредиту путем погашения ссудной задолженности по кредитному договору.

- Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» помогает значительно улучшить жилищные условия и быт людей, которые живут и работают на селе, - отметил губернатор Василий Орлов. – Помимо нового жилья сельские жители получают комфортную, благоустроенную территорию своих населенных пунктов. Так, в этом году по программе на благоустройство сел мы выделили 17 миллионов рублей. В результате были оборудованы детские и спортивные площадки, отремонтированы памятники реконструированы скверы и площади. Проекты, реализуемые в рамках госпрограммы, финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости.

Так, в селе Томское Серышевского района облагородили памятник. Игровая зона появилась в селе Тавричанка этого же района, а в селе Черемхово Ивановского района открылась новая спортплощадка. В селе Солнечное этого же района благодаря госпрограмме обновили местную площадь. И это лишь несколько примеров.