152 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Амурской области

Общее число заражений достигло 13 763. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье подтвердились 152 новых случая коронавирусной инфекции. Это означает, что общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 13 763 человек – включая уже выздоровевших или умерших.

Из 152 новых пациентов у 76% заболевание протекает в виде ОРВИ – такие симптомы ощущают 116 человек. Ещё у 22-х (15%) наблюдается пневмония, у 14-ти (9%) – бессимптомная форма заболевания.

Всего в Амурской области на ковид обследовали 644 601 человек, в том числе за последние сутки – 4 848.