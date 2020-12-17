Транспортная прокуратура проверит аэропорт Благовещенска после пожара

Пожар был повышенной сложности. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Транспортная прокуратура организовала проверку после пожара в аэропорту Благовещенска. Напомним, утром 17 декабря горело здание международного сектора. Жертв и пострадавших нет.

- На место пожара выехал Благовещенский транспортный прокурор и специальная противопожарная служба аэропорта, к тушению пожара привлекались силы и средства Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Амурской области, - сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Благовещенская транспортная прокуратура оценит, как соблюдались требования противопожарного законодательства. Ход и результаты проверки находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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