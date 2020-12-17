В Приамурье зарегистрировали 148 новых случаев COVID-19

Ежедневно в области делают порядка 5 тысяч тестов на коронавирус. Фото: правительство Амурской области

Новые 148 случаев коронавируса подтвердились в Амурской области. Только четверо из новых пациентов болеют бессимптомно, у остальных наблюдаются признаки ОРВИ либо пневмония.

В частности, у 108 человек (73% от общего числа) заболевание протекает в виде ОРВИ, у 36-ти (24% от общего числа) – в виде пневмонии. Ранее также отмечалось, что среди заразившихся на прошлой неделе чаще всего наблюдается форма коронавируса, при которой больной испытывает только симптомы острой респираторно-вирусной инфекции.

Между тем, всего в Приамурье зарегистрировано 13 911 случаев COVID-19. С начала пандемии на наличие вируса обследовали 649 716 человек, в том числе за последние сутки – 5 115.