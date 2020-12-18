Амурский губернатор: «Для нас важно, чтобы семьи с детьми получали необходимую поддержку своевременно и в полном объеме»

В Приамурье во время пандемии максимум внимания уделялось и уделяется именно поддержке семей с детьми. Фото: правительство Амурской области

Во время своей пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин уделил много внимания социальному блоку. Отдельно он подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки семей с детьми.

Президент отметил, что для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была доступна тем, у кого доход был меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи. С 2020 года эта выплата распространяется на детей с 1,5 до 3 лет, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи. Выплату также можно получить в размере прожиточного минимума.

Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка.

- Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, - добавил президент.

Тем временем в Приамурье во время пандемии максимум внимания уделялось и уделяется именно поддержке семей с детьми. Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно уже назначена на 25 тысяч амурских детей. Новая мера соцподдержки, введенная Владимиром Путиным, получила большой отклик у граждан. Ежемесячный размер на одного ребенка составляет 6 363,5 руб.

- Я считаю, что принимаемые меры достаточно эффективны и очень актуальны для амурских семей с детьми. Для нас сейчас чрезвычайно важно, чтобы они получали всю необходимую поддержку своевременно и в полном объеме. Это подчеркнул и наш президент во время своей пресс-конференции. И для этого мы заметно упростили все необходимые процедуры. В период с 1 апреля по конец года приняты меры по упрощению процедур получения мер соцподдержки семей с детьми, в том числе предоставление ежемесячного пособия на первого ребенка также продлено до 1 марта 2021 года. Приостановлено предоставление гражданами оригиналов документов для назначения мер социальной поддержки при подаче документов в электронной форме. Общее количество получателей мер социальной поддержки, которым с апреля по декабрь 2020 года были продлены или назначены меры соцподдержки без подачи подтверждающих документов, составило более 42 тысяч, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Особое внимание уделено оказанию гражданам адресной социальной помощи. Порядка 100 многодетных семей, имеющих существенную задолженность по ЖКУ, получили помощь в виде социального контракта на ее погашение. Более 2,5 тысяч человек получили помощь в виде продуктовых карт. Более 23 тысяч детей получили материальную поддержку в период обучения в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки находясь на дистанционном обучении. Почти 4 тысячи семей с детьми-инвалидами получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на организацию питания.