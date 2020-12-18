Госпитальная база в Приамурье впятеро превышает минимальные нормативы Минздрава РФ – Василий Орлов

Развернуто 13 инфекционных госпиталей на 1948 коек, занято 1452 коек. Фото: правительство Амурской области

В ходе пресс-конференции президента России 17 декабря затронули вопрос масштабной перестройки системы здравоохранения под влиянием пандемии. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, как это происходит в нашем регионе.

- Президент подчеркнул: ни в одной стране мира здравоохранение не было готово к той угрозе, которую обрушил на человечество новый вирус COVID-19, - отметил губернатор. - Амурской области также пришлось в рекордные сроки разворачивать коечный фонд, адаптировать все первичное звено к работе в условиях пандемии, создавать запасы медикаментов, обеспечивать автотранспортом. Борьба с новой коронавирусной инфекцией потребовала существенного перераспределения всех имеющихся ресурсов здравоохранения Амурской области. Действующая на данный момент госпитальная база для лечения ковидных пациентов у нас в пять раз превышает минимальные нормативы: развернуто 13 инфекционных госпиталей на 1948 коек, занято 1452 коек.

По словам главы региона, свободный коечный фонд составляет 25,5 %. Обеспечены кислородом 892 коек, 262 койки обеспечены аппаратами ИВЛ.

Лабораторные исследования проводятся на базе 13 лабораторий, четыре из которых подведомственны минздраву области. В среднем в сутки проводится около 6 тысяч исследований, но потребность еще больше – примерно на 1000 исследований. Поэтому в ноябре закупили 10,3 тысяч экспресс-тестов для исследований на COVID-19, в декабре приобретут еще 8 тысяч. Всего на это направлено 23 миллиона рублей.

Кроме того, оснащаются пять ПЦР-лабораторий (г. Тында, г. Зея, г. Свободный, г. Благовещенск, г. Белогорск) В АОИБ приобретена и уже работает автоматизированная станция мощностью 1000 исследований в сутки. С 16 ноября, в первую очередь, проводится тестирование на COVID-19 вновь поступающего материала, сроки исследования не превышают 48 часов.

Для проведения спиральной компьютерной томографии (СКТ) в Приамурье имеется 25 СК-томографов. Из них 19 - в медицинских организациях, подведомственных минздраву области. Для снижения сроков ожидания СКТ в маршрутизацию включены СК-томографы частной системы здравоохранения. Также выделены 160 миллионов рублей из средств областного бюджета для приобретения четырех КТ. Сейчас завершается закупка оборудования. Заключение контрактов в декабре 2020-го, поставка - в начале 2021-го года. Кроме того, выделены средства областного бюджета в сумме 31,4 миллиона руб. на ремонт пяти имеющихся КТ.

На 16 декабря создан запас лекарственных препаратов в инфекционных госпиталях из расчета месячной потребности. Для амбулаторного лечения лекарственные препараты закупаются за счет средств областного (84,6 млн руб.) и федерального бюджетов (29,7 млн руб.), выдаются по мере поступления.

В области сформировано 76 бригад скорой медицинской помощи для работы с больными новой коронавирусной инфекцией. Для увеличения количества бригад обучили в симуляционном центре медколледжа 23 старшекурсника медакадемии. На 16 декабря трудоустроены 20 студентов.

Поликлиники работают до 22 часов ежедневно, обеспечена работа в выходные дни. Организовано 126 инфекционных бригад для консультации и лечения пациентов на дому. Создан единый бесплатный номер 122 с режимом работы с 8.00 до 20.00 ежедневно.

За счет средств областного бюджета предусмотрено 53,1 млн рублей для проведения медикаментозной профилактики среди медицинских работников (22649 человек), педагогических работников старше 50 лет (4687 человек), сотрудников и лиц, проживающих в учреждениях социальной защиты (3122 человека).

Обеспеченность медицинских организаций СИЗами составляет 30 дней и выше.

На проведение мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией выделены средства в размере 3 млрд 72 млн. рублей. Средства областного бюджета в размере 1 млрд 325 млн рублей. Средства федерального бюджета в размере 1 млрд 747 млн рублей.