За сутки в Приамурье выявили 143 случая коронавируса

Амурчанам по-прежнему стоит сохранят осторожность в общественных местах. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 18 декабря зафиксировали 143 новых случая коронавируса. У 103 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 7 – бессимптомно, у 33 – в виде пневмонии.

Таким образом, общее число фактов заражения с начала пандемии достигло 14 054. В это число входят выздоровевшие пациенты, а также летальные исходы.

На лечении в медорганизациях находятся 5142 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 1417, на амбулаторном лечении - 3725 пациентов. У 72,9 % пациентов состояние легкой степени тяжести, у 22,% - среднее, у 5% - тяжелое. Свободный коечный фонд составляет 26,9 %, сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом.