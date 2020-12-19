В Приамурье состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный»

Шестой по счету запуск с космодрома «Восточный» прошел успешно. Фото: Роскосмос.

18 декабря 2020 года, в 15:26:26 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» с космодрома «Восточный» выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает Роскосмос.

Пуск ознаменовался не только тем, что он произошел в темное время суток (местное время - 21:26), но еще и стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома «Восточный». Также он стал первым первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

Спутники связи в перспективе должны обеспечить всю нашу планету широкополосным доступом в интернет, даже самые отдаленные уголки.

Напомним, это был уже шестой по счету запуск с космодрома «Восточный», и он прошел успешно.

- Боевой расчет справился с этой задачей. В таких условиях, довольно-таки сложных, жестких условиях он ловко и точно обеспечил штатный пуск ракетоносителя, - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.