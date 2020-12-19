В Приамурье зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19

С начала пандемии на наличие вируса обследовали 659 281 амурчан. ФОТО: pixabay.com

Новые 147 случаев коронавируса подтвердились в Амурской области 19 декабря. Только пятеро из новых пациентов болеют бессимптомно, у остальных наблюдаются признаки ОРВИ либо пневмония.

В частности, у 96 человек (65% от общего числа) заболевание протекает в виде ОРВИ, у 46-ти (32% от общего числа) – в виде пневмонии.

Всего же в Приамурье с нарастающим итогом зарегистрировано 14 201 случай COVID-19.

С начала пандемии на наличие вируса обследовали 659 281 человек, в том числе за последние сутки – 5 028, сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области.