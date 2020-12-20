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Коронавирус Covid-19

Плюс 141: о ситуации с коронавирусом в Приамурье

Новых летальных случаев не было зарегестрировано
Источник:kp.ru
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Из больницы выписали 126 человек

Из больницы выписали 126 человек

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило оперативную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как оказалось, на 20 декабря зарегистрирован 141 новый случай заражения.

У большинства заболевших инфекция протекает в виде ОРВИ. Этой формой коронавируса страдают 88 человек. У 45 обнаружена пневмония. 8 человек болеют в бессимптомной форме.

Всего в Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 342 случая, а показатель заболеваемости поднялся до 1815,34 на 100 тысяч населения.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в Амурской области за последние сутки выздоровели 126 человек. О новых летальных случаях не сообщается. Напомним, с начала пандемии в Приамурье из-за коронавируса скончались 105 человек.

Всего в России за последние сутки выявлено 28 948 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии поднялось до 2 848 377 человек. Из них выздоровели 2 275 657, скончались 50 858 человек.

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