Плюс 141: о ситуации с коронавирусом в Приамурье

Из больницы выписали 126 человек

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило оперативную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как оказалось, на 20 декабря зарегистрирован 141 новый случай заражения.

У большинства заболевших инфекция протекает в виде ОРВИ. Этой формой коронавируса страдают 88 человек. У 45 обнаружена пневмония. 8 человек болеют в бессимптомной форме.

Всего в Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 342 случая, а показатель заболеваемости поднялся до 1815,34 на 100 тысяч населения.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в Амурской области за последние сутки выздоровели 126 человек. О новых летальных случаях не сообщается. Напомним, с начала пандемии в Приамурье из-за коронавируса скончались 105 человек.

Всего в России за последние сутки выявлено 28 948 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии поднялось до 2 848 377 человек. Из них выздоровели 2 275 657, скончались 50 858 человек.