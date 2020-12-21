Сдаем шины и пластик: Завод по переработке отходов начал работать в Благовещенске

При переработке шин можно получить четыре полезных продукта. Фото: администрация города Благовещенска

В Благовещенске в тестовом режиме начал работать завод по переработке отходов. На предприятии перерабатывают различные материалы, в том числе автомобильные шины, пластик, полиэтилен. В сутки завод способен утилизировать 4 тонны отходов.

В частности, при переработке автомобильных шин на выходе получаются четыре продукта.

- Первый продукт – это пиролизное топливо, аналог котельного топлива, калорийность его гораздо выше, чем у мазута. Пиролизное топливо не замерзает при низких температурах и выделяет больше тепла при горении, чем мазут. Применять пиролизное топливо можно на мазутных котельных. Второй продукт – это уголь, углерод, - рассказал генеральный директор ООО «Экопром» Игорь Сафьяник.

По его словам, углерод можно использовать по нескольким направлениям.

- Если мы его брикетируем, то получаем обычное топливо для жилого сектора, которое также можно применять на производстве. Углерод используют асфальтные заводы, производители шин, - перечислил руководитель. - Третий продукт – это металлокорд – это чистый металл, проволока, которая прессуется и дальше отправляется на переработку. Четвертый продукт – это газ, 70% – пропан бутан, 30% – различные примеси. Пока часть газа мы используем для собственных нужд, избыточный объем сжигаем. В перспективе газ можно очищать, проводить процесс сжижения.

Завод начали строить в мае. Пока он работает в накопительном режиме. На складе готовой продукции уже накоплено 15 кубов пиролизного топлива и несколько тонн угля. Предприятие налаживает рынки сбыта и получения сырья. В частности, появилась договоренность с администрацией Благовещенска на вывоз шин с площадки хранения МКП «ГСТК», которая расположена в поселке Моховая Падь. Новое производство направлено на решение, в том числе экологических задач.

- Многие годы горожане благоустраивали свои дворы, используя старые автопокрышки. Это не эстетично и не экологично. Постепенно шины вывозят силами МКП «ГСТК» и управляющих компаний. Сейчас они складируются и занимают большой участок на складе. Оставалось решить вопрос их утилизации. Мы провели встречи с предприятиями города, обсудили возможность взаимоотношений. Предприятия откликнулись, они готовы эти шины забирать и перерабатывать. Благодаря тому, что данные организации согласились помочь, это позволит дополнительно ускорить процедуру избавления Благовещенска от шин и улучшить облик города, – пояснил заместитель мэра города Благовещенска Игорь Черный.

Привозить на завод покрышки, пластик, полиэтилен бесплатно могут все желающие жители Благовещенска.

- У нас в Благовещенске много колес во дворах, много колес люди выбрасывают на дороги. Я на это смотрю крайне отрицательно, с этим нужно что-то делать. По большому счету технология, которая используется на нашем заводе, позволяет очистить город от мусора, который долго разлагается в земле. Поэтому мы примем любой материал, пластики, резины, покрышки с клумб, упаковочный материал, пустые пластиковые бутылки, в том числе из-под масла. Даже если нам привезут одно колесо, мы его примем, – отметил Игорь Сафьяник.

Желающие привезти на завод отходы могут звонить по номеру телефона: 8-914-608-00-08.