Фрагменты амурской ракеты отыскали в Якутии и Зейском районе

Ступени ракеты разбросало по двум регионам. Фото: Роскосмос

Специалисты продолжают искать фрагменты ракеты «Союз-2.1б», запущенной вечером 18 декабря с космодрома «Восточный». Два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя обнаружили в Зейском районе, упавшую вторую ступень нашли в Кобяйском улусе Якутии.

- Во всех районах поисковые работы ведутся на вертолетах Ми-8. В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега. Одновременно проведены замеры гамма-излучения. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и доставлены на космодром Восточный, - информируют в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Фрагменты ищут с вертолета. Фото: Роскосмос

Там же сообщают, что к работам по поиску и эвакуации фрагментов поисковые группы приступили сразу после пуска ракеты. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году

Напомним, в пятницу, 18 декабря, был совершен первый в этом году, первый ночной и первый коммерческий пуск с амурского космодрома.