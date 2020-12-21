Пошли на снижение: 137 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Амурской области

За сутки в регионе на коронавирус обследовали свыше 2 тысяч человек. Фото: freestocks.org

В Амурской области 21 декабря зафиксировали 137 новых случаев коронавирусной инфекции. С 16 декабря в регионе наблюдается постепенное снижение ежедневно выявляемых новых случаев. Для сравнения, 19 декабря было зарегистрировано 147 фактов заражения, 20 декабря – 141 факт.

На сегодняшний день общее число заразившихся достигло 14 479 человек. Среди заболевших за последние сутки у 104 наблюдаются симптомы ОРВИ, к 29 – пневмония, у четырёх – бессимптомная форма ковида. То есть, 76% пациентов болеют в лёгкой форме, 21% - с осложнением в виде пневмонии, 3% - безо всяких симптомов.

Всего в Приамурье обследовано на COVID 664 653 человека, в том числе за последние сутки – 2 307.