Цена на автобусный билет повысится в Благовещенске

Цены на проезд в Благовещенске станут высокими, но не заоблачными. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

В Амурской области повышаются тарифы на проезд в автобусе. В Благовещенске поездка по городу с 1 января будет обходиться в 29 рублей – это на два рубля дороже, чем до нового года.

Соответствующий приказ уже подписали в управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Многие жители Благовещенска остались недовольны повышением стоимости билета.

Однако тут стоит отметить, что для муниципальных перевозчиков (читай – для «Автоколонны 1275») стоимость билета устанавливается в размере 41 рубля. Столько должен платить каждый пассажир, чтобы работа перевозчика окупалась. Но чтобы нам не пришлось выкладывать такие деньги за проезд, разницу между этой суммой и 29 рублями будет компенсировать администрация города.

Да и в целом, в региональной столице цена проезда еще не самая высокая. Например, с 1 января цены в Шимановске повысятся до 31 рубля. Рост стоимости ожидает и проезд на автобусе в Пояркове и Михайловском районе. Здесь устанавливается такой же тариф, как в Благовещенске – 29 рублей.