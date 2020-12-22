Амурчанам списали 15 млн рублей пени по транспортному налогу

Как говорится, заплати налоги - и живи спокойно. Фото: pexels.com

Более 5 тысячам амурчан, заплатившим долги по транспортному налогу, списали пеню на сумму 15 миллионов рублей. Все дело в законе Амурской области, который вступил в силу 2 июля этого года.

Согласно этому закону, жителю Амурской области спишут пени по транспортному налогу, если он погасит основной долг за налоговые периоды 2014-2016 до 1 января 2021 года. Проверить наличие задолженности можно в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте nalog.ru или запросить в отделениях МФЦ вашего населенного пункта.

По состоянию на 1 декабря 2020 года сумма задолженности по транспортному налогу физических лиц составила 370 млн рублей. При этом за первую декаду декабря 2020 списаны пени в размере 0,6 млн руб. в связи с оплатой долга. УФНС России по Амурской области рекомендует налогоплательщикам воспользоваться правом списания пени и встретить 2021 год без долгов.