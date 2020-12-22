Еще 142 амурчанина заразились коронавирусом

Койки в инфекционных госпиталях уже не пустуют. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 22 декабря зарегистрировали 142 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на данный момент зафиксировано 14 621 случаев заражения в регионе.

Среди 142 новых заболевших большинство испытывает только симптомы ОРВИ – это 80% или 114 человек. Еще у 23 человек (16%) коронавирус протекает в виде пневмонии, у пяти пациентов (4%) наблюдается бессимптомная форма.

Всего обследовано на COVID-19 668 430 человека, в том числе за последние сутки – 3 777.