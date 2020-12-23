Бесплатно научиться катанию на горных лыжах и сноуборде приглашают жителей столицы Приамурья. Обучающий проект «Здоровый Благовещенск» реализует некоммерческая организация «Академия спорта». На реализацию своей идеи она получила грант от регионального минздрава в размере более 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в минспорта и физической культуры Амурской областиОсновным этапом проекта стало открытие горнолыжной школы и школы сноуборда для детей от шести до шестнадцати лет. Дважды в неделю по часу на горнолыжной базе с ребятами бесплатно занимаются тренеры. Пока тренировки проходят на пологом склоне: дети и подростки учатся надевать лыжи и сноуборд, управлять своим телом, правильно падать. А позже приступят непосредственно к катанию.Инвентарь для детей «Академия спорта» закупила на средства гранта. Лыжи и сноуборды уже пришли. Осталось дождаться шлемов и масок, которые будут необходимы, когда ребята приступят к скоростному катанию.Взрослые тоже смогут попробовать свои силы на снежных трассах.- Тем людям, которые хотят научиться, но в школу не попали, мы предоставляем возможность бесплатно посетить одно занятие с инструктором и с бесплатным предоставлением инвентаря, для этого будут организованы индивидуальные занятия или в малой группе. Планируется, что эта учеба будет проходить на новогодних каникулах. Список у нас уже есть и там почти сто человек, - рассказала директор «Академии спорта» Елена Маслова.Всего в рамках проекта «Академия» готова обучить около трехсот человек. Стать одним из них можно, позвонив организаторам горнолыжной школы по номерам: 8-924-148-88-58 или 8-924-678-83-37.