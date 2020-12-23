В Амурской области 23 декабря выявили 140 новых случаев COVID-19. Темп прироста за сутки составил 1%. Общее число заразившихся достигло 14 761 человека.У большинства новых пациентов заболевание протекает в виде пневмонии – это 116 человек (83%). У 21 больного наблюдается пневмония – это 15% от числа выявленных случаев за сутки. Наконец, бессимптомно болеют трое или 2% от новых заразившихся.Всего с начала пандемии в Приамурье обследовали 671 442 человека, за последние сутки – 3 012 возможных ковидных больных.