Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в Магдагачинском районе Амурской области. Авария произошла на железнодорожном переезде без дежурного работника станции Ушумун Забайкальской железной дороги.Информация о страшном ДТП появилась в социальных сетях. Сообщалось, что в машине находились пять человек, один из которых скончался на месте происшествия.- Водителю легковой повезло еще , так как скорость для нече тных поездов, с одним из которых и произошло столкновение, по Ушумуну 40. Для четных - скорость уже 80 и это при весе поезда 6000+ тонн, - заметил автор сообщения в инстаграм-паблике.Факт происшествия подтвердили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Там уже уточнили, что авария произошла в 18.33 по московскому времени, то есть в 00.33 по времени местному. На момент происшествия звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда работали исправно.- Водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути при запрещающем сигнале светофора и врезался в локомотив проходящего грузового поезда, - рассказали в пресс-службе ЗабЖД. - По предварительным данным в результате происшествия один человек, находившийся в автомобиле, погиб, двое получили тяжелые травмы, еще двое - травмы средней степени тяжести. Локомотивная бригада не пострадала.Позднее стало известно, что один из раненных пассажиров автомобиля скончался в больнице.В результате инцидента движение по одному пути временно приостановлено, задержек пассажирских поездов нет.