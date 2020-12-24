Международный мост из Благовещенска в китайский город Хэйхэ рассчитывают открыть для движения в январе 2021 года. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя переговоры с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Хэйхэ Ма Ли.- Главные наши ожидания в 2021 году связаны со скорейшим запуском движения по автомобильному мосту. Российская сторона настроена на январь будущего года. Понимаю, что начинать движение придётся в условиях продолжения пандемии, а значит, с учётом жестких санитарных требований. Но запускать объект надо. Слишком давно его ждут люди и бизнес. Рассчитываю на Ваше активное участие в решении этого вопроса, - заявил Василий Александрович.Затронули и ещё одну важную транспортную тему – скорейший запуск движения по понтонной переправе.- Рассчитываю на ваше личное участие в решении этого вопроса. Готовность соответствующей инфраструктуры и служб на территории РФ подтверждаю, - сообщил Василий Орлов. - С учётом долгого отсутствия сообщения в межсезонье в преддверии Нового года накопилось много грузов. Знаю о сложной ситуации в автомобильных переходах на границе России и Китая, но убеждён, что наш опыт совместной работы поможет минимизировать риски.Также амурский губернатор заверил китайских коллег, что те россияне, которые участвуют в грузовых международных перевозках, будут вакцинированы в самое ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ субботу в Приамурье начнут строить мост в КитайВ 2019 году объект планируют в эксплуатацию, по мосту начнется движение автомобилей (ПОДРОБНОСТИ)Стройка века: Как растет международный мост через АмурО грандиозном переходе, который соединит Россию и Китай, шли разговоры 25 лет, но до последнего не верилось, что мечты станут реальностью (ПОДРОБНОСТИ)В Благовещенске соединили мостом Россию и КитайПолностью достроить сооружение планируют в декабре 2019 года (ПОДРОБНОСТИ)Строительство моста между Благовещенском и Китаем завершеноНачато возведение первой в мире канатной дороги между двумя государствами (ПОДРОБНОСТИ)