Депутат Законодательного Собрания Амурской области Анатолий Осипов посетил недавно открытые провизорный и инфекционный госпитали в поселке Северный. Поводом для выезда стали жалобы пациентов на неудовлетворительные условия. На вопросы депутата ответили заместитель главного врача медучреждения Оксана Химченко и заведующий инфекционным отделением Эксионора Хусаинова.- Руководители медучреждения не отрицали, что некоторые жалобы жителей действительно имели реальные основания. Проблем хватало процессе организации госпиталя и хватает до сих пор. Но главная, по их словам, – нехватка кадров, особенно среднего и младшего медицинского персонала, прокомментировал Анатолий Алексеевич итоги поездки.Заместитель главврача рассказала ему, что руководство госпиталей уже обращалось в службу занятости.- Обзвонили 120 человек, предлагали им работу санитара, но все отказались. Притом что зарплата порядка 50 тысяч рублей. Нагрузка, конечно, большая, но 10 дежурств в месяц здоровому человеку были бы вполне по силам, - рассказал Анатолий Осипов.Инфекционный госпиталь на 50 коек был открыт в сентябре текущего года, провизорный на 120 коек запустили в октябре. Оба медучреждения стали филиалом Свободненской городской больницы и сейчас оказывают ей серьезную помощь в борьбе с эпидемией. Работают в госпиталях в том числе специалисты, приглашенные из Башкирского государственного медицинского университета.- Проблему нехватки кадров, конечно, надо решать комплексно. Ведь в том же Свободном имеется медицинское училище, но, по словам руководства госпиталя, из его выпускников в медицине остаются единицы. В следующем году нам надо очень хорошо подумать, как вернуть привлекательность и престижность медицинской профессии. Все озвученные проблемы записал, будем обсуждать с коллегами, в том числе из профильного – социального – комитета, - подытожил Анатолий Осипов.