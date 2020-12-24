В Амурской области утвердили максимальный размер цен на сахар и подсолнечное масло. Речь в данном случае идет только о продукции российского производства. Ее предельную стоимость озвучили 24 декабря на встрече представителей областного правительства с руководителями крупных торговых сетей.- Предельно допустимые цены на сахар установлены за 1 килограмм, а на подсолнечное масло - за 1 литр продукции. Стоимость рассыпного сахара станет 64,4 рубля для шести северных территорий и 62 рубля для остальных муниципалитетов. Что касается подсолнечного масла, то его стоимость не может превышать 125 рублей 10 копеек по всей Амурской области, кроме северных районов. Для них предельная цена составит 133 рубля 10 копеек, - рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко.К шести северным территориям, для которых установлены более высокие предельные цены на сахар и масло, относятся Тында и Зея, а также Тындинский, Зейский Селемджинский и Сковородинский районы. На повышенную стоимость продуктов повлияла удаленность этих городов и районов и затраты на доставку сюда чего бы то ни было.Региональные торговые сети с пониманием отнеслись к озвученным условиям. Представители четырех сетей продуктовых магазинов уже подписали соглашения, ещё трое сделают это в ближайшее время.